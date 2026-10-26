Jaksa Nilai Keterangan Saksi Tak Berkaitan dengan Pokok Perkara Kasus Bangun Paulus

jpnn.com, JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa Bangun Paulus Tudungta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Sidang kali ini mendengarkan dua saksi meringankan yang dihadirkan tim penasihat hukum Bangun Paulus.

Kesaksian itu disampaikan Ricky Haposan Hutahaean dan Inje Zahwa Aulia dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan ancaman terhadap pengusaha berinisial VLC.

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Ricky mengaku mengenal Bangun selama sekitar dua tahun, sejak keduanya mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Menurut Ricky, Bangun dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap teman-temannya. Bahkan, ketika ada rekan yang mengalami kesulitan, Bangun tak segan memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan.

Senada dengan Ricky, Inje Zahwa Aulia juga memberikan penilaian positif terhadap Bangun. Ia mengaku telah bersahabat dengan terdakwa selama delapan tahun.

Inje bahkan pernah merasakan langsung bantuan hukum dari Bangun ketika mobil yang disewakannya dibawa kabur orang lain.

Karena itu, Inje mengaku terkejut saat mengetahui sahabatnya terseret perkara hukum yang kini bergulir di meja hijau. Ia pun berharap majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Bangun.