Jaksa Selidiki Duit Chromebook Mengalir ke Mantan Bupati dan Sekda Lombok Timur

jpnn.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati memastikan kasus dugaan gratifikasi bupati dan sekretaris daerah periode jabatan 2018–2023 masih penyelidikan.

Kasus itu merupakan pengembangan putusan pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2022.

"Pengembangan kasus Chromebook itu masih penyelidikan, masih berproses," kata Fitria Chandrawati di Mataram, Senin (5/10/2026).

Dalam penyelidikan itu, kejaksaan masih fokus melakukan serangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan dari para pihak terkait.

Perihal siapa saja pihak yang telah menjalani klarifikasi jaksa, Fitria belum mau mengungkapkan ke publik karena penanganan berjalan di tahap penyelidikan.

"Kalau soal itu belum dapat kami ungkap karena perkara masih dalam tahap penyelidikan," ucapnya.

Baca Juga: Menteri Agus Andrianto Instruksikan Audit Pemberian Remisi Terindikasi Pungli

Dia menyatakan bahwa penyelidikan ini menjadi bagian dari komitmen kejaksaan memperkuat fakta pidana sesuai perintah majelis hakim yang disampaikan dalam amar putusan enam terdakwa.

Dalam putusan dua terdakwa terakhir dari perkara korupsi Chromebook pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Senin (22/6), majelis hakim yang diketuai Ahmad Yasin menyampaikan dalam amar agar jaksa melakukan pengembangan terhadap keterlibatan pihak lain.