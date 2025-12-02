Jaksa Sudah Panggil Letjen Widi Prasetijono yang Diduga Terseret Korupsi BUMD Cilacap
jpnn.com, SEMARANG - Letjen TNI Widi Prasetijono, mantan Pangdam IV/Diponegoro ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp 237 miliar.
Nama Komandan Kodiklat TNI-AD itu muncul dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (17/11).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Siswanto mengaku sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap eks Danjen Kopassus tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memastikan kehadiran Widi.
“Pemanggilan, tetapi hadir tidaknya belum tahu,” ujar Siswanto seusai penandatanganan MoU dan PKS antara Kejaksaan dan pemerintah daerah se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (1/12).
Menurut Siswanto, pemanggilan ini merupakan yang kedua. Sementara istrinya, Novita Permatasari yang juga disebut dalam persidangan belum dijadwalkan untuk dipanggil.
“Keduanya dipanggil sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU, red) Cilacap. Istrinya belum (dipanggil, red),” kata dia.
Sebelumnya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BUMD Cilacap digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/11).
Sidang menghadirkan saksi Ahmad Yazid alias Gus Yazid, pemilik Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya.
Eks Pangdam IV Diponegoro Letjen Widi Prasetijono terseret ke pusaran kasus korupsi Rp 237 miliar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Eks Sekretaris Perusahaan KAI Properti Terkait Suap Proyek Rel
- 2 Dirut Ditahan Kejati Banten terkait Korupsi Minyak Goreng Senilai Rp 20 Miliar
- KPK Periksa Rudijanto Tanoe Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras
- KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan EDC Lewat Pihak PT Prima Vista dan Smartweb
- KPK Respons Rehabilitasi Ira Puspadewi dari Prabowo, Jelaskan Dugaan Kerugian Negara
- Duh, Ada Modus Oknum Petinggi BUMN Karya Tilap Duit Negara Pakai Nama Sopir dan OB