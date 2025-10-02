menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Jaksa Tetapkan 9 Tersangka Korupsi di BPR Indra Arta Inhu, Negara Rugi Rp 15 Miliar  

Plt Kajati Riau Didie Tri Haryadi merilis penetapan 9 tersangka korupsi BPR Indra Arta Inhu. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu resmi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah di Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta.

Kasus ini mencakup periode pengelolaan dari tahun 2014 hingga 2024 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 15 miliar.

Kerugian negara itu berdasarkan penghitungan Inspektorat Inhu.

Para tersangka yang ditetapkan berasal dari jajaran internal BPR Indra Arta, termasuk Direktur, pejabat eksekutif, account officer, hingga teller, serta satu orang debitur.

“Mereka diduga terlibat dalam praktik penyaluran kredit yang melanggar aturan, mulai penggunaan nama orang lain dalam pengajuan pinjaman, agunan yang tidak sah, kredit tanpa survei, hingga pencairan deposito tanpa persetujuan nasabah,” kata Plt Kajati Riau Didie Tri Haryadi Kamis (2/10).

Didie memerinci sembilan tersangka tersebut yakni SA selaku Direktur BPR Indra Arta (2012–sekarang), AB selaku Pejabat Eksekutif Kredit, ZAL, KHD, SS, RRP, THP, Account Officer, RHS, Teller dan Kasir KH.

Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari menyetujui kredit tanpa prosedur, melalaikan tugas pengawasan, hingga melakukan pencairan deposito dan kredit bermasalah.

“Akibat penyimpangan tersebut, tercatat 93 debitur masuk kategori kredit macet dan 75 debitur hapus buku,” lanjutnya.

Kejari Indragiri Hulu menetapkan 9 orang tersangka korupsi di BPR Indra Arta Inhu dengan kerugian negara mencapai Rp15 miliar.

