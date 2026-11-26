jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Bangun Paulus Tudungta dalam kasus dugaan pengancaman.

Jaksa tetap menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1,5 tahun.

JPU Andri Saputra menilai unsur tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP telah terpenuhi.

"Intinya, menolak pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Kami tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan, yakni tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara," kata Andri seusai menyampaikan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Andri menjelaskan salah satu dasar jaksa mempertahankan tuntutan adalah keterangan para saksi di persidangan yang mengungkap adanya permintaan uang dari terdakwa kepada korban.

Selain itu, jaksa menyoroti penggunaan kata "siap" dalam percakapan antara terdakwa dan korban. Kata tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui sekaligus menyetujui adanya pengiriman uang dari korban sebesar Rp50 juta.

"Saya berpendapat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'siap' berarti oke, menyetujui, atau bersedia. Jadi, kami berpendapat terdakwa menyetujui dan mengetahui sebenarnya sudah ada pengiriman uang dari korban," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang pembacaan pleidoi pada Rabu (25/11), Bangun Paulus membantah telah melakukan pengancaman sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh JPU.