jpnn.com, BANDA ACEH - DJ sekaligus music selector yang berbasis di Banda Aceh, Jal Brahim, merilis single terbaru yang berjudul Meucawo.

Dirilis melalui Bahasa Ibu Records, lagu tersebut sudah tersedia di berbagai platform musik digital mulai 18 November 2026.

Aktif di kancah musik electronic sejak 2020, Jal Brahim berkarya memadukan nuansa lokal dengan berbagai genre electronic global.

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Gaya musik demikian pun hadir lewat EP perdananya yang berjudul Sharia pada akhir 2025.

Hingga kini Jal Brahim juga aktif di kolektif Bobe Radio serta kolektif music selector bernama Dfungky Abizz, yang kerap mengisi ruang-ruang keresahan kota Banda Aceh, yang terkenal akan syariat Islamnya, dengan irama dan tawa.

Pada rilisan terbaru Meucawo, Jal Brahim menceritakan kisah masuknya bangsa dan budaya Arab ke tanah Aceh di masa lalu hingga kemudian membawa pengaruh

besar bagi peradaban masyarakatnya hingga kini.

Sebelum masuknya budaya Islam di Aceh, telah tumbuh lebih dulu peradaban yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha, yang.dibawa oleh pedagang dan pelaut dari India.

Karena budaya dan ajaran agama Islam yang dibawa tidak langsung diterima oleh masyarakat setempat, ada proses panjang yang terjadi untuk melakukan penyebaran, seperti melalui adaptasi, interaksi, perdagangan, dan perkawinan budaya yang dilakukan bertahap selama ratusan tahun.