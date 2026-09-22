Jalan di Pekanbaru yang Dibangun Pakai APBD Jangan Diportal, Agung:Semua Masyarakat Boleh Lewat
jpnn.com - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan jalan lingkungan di kawasan perumahan yang pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat dimanfaatkan masyarakat umum.
Ia meminta tidak ada lagi jalan yang telah diaspal atau dibeton menggunakan anggaran pemerintah kemudian ditutup dengan portal atau palang sehingga hanya dapat dilalui penghuni perumahan.
Agung menilai, penggunaan APBD dalam pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, manfaat jalan yang dibangun dengan anggaran daerah harus dirasakan secara luas.
“Kalau jalan sudah dibangun menggunakan APBD, berarti dibangun dengan uang rakyat. Jalannya harus dapat digunakan masyarakat. Jangan setelah diaspal atau dibeton oleh pemerintah, malah dipasangi portal dan hanya boleh dilalui warga perumahan itu saja,” tegas Agung Selasa (22/9).
Menurutnya, akses terbuka pada jalan lingkungan perumahan juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan konektivitas antarkawasan.
Jalan yang terhubung dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kepadatan kendaraan di ruas jalan utama.
“Kalau akses jalannya terbuka, masyarakat memiliki pilihan jalan lain. Ini bisa membantu mengurai kemacetan dan memperpendek jarak perjalanan,” ujarnya.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan jalan lingkungan di kawasan perumahan yang pembangunannya menggunakan APBD harus dirasakan masyarakat umum.
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