Jalan-Jalan Malam di Ximending
Oleh: Odemus Bei Witono - Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan
jpnn.com - Tanggal 21 Agustus 2025 malam, saya berkesempatan mengikuti sebuah perjalanan malam yang dikoordinasi oleh tim Binus.
Perjalanan tersebut membawa kami ke sebuah tempat yang begitu ramai dan penuh warna, di mana lampu-lampu kota menjadi latar bagi hiruk pikuk aktivitas warga.
Tempat ini tak lain adalah Ximending, sebuah distrik ikonik di Taipei, Taiwan, yang dikenal sebagai surga bagi para penikmat kuliner dan pemburu suvenir.
Saat kami tiba, suasana langsung terasa hidup dan energik. Berbagai pedagang berjejer rapi di sepanjang jalan, menjajakan aneka makanan lezat yang menggoda mata dan perut.
Dari kue-kue tradisional yang lembut hingga jajanan modern yang unik, semuanya tersedia di sini. Aroma kuliner yang semerbak berpadu dengan bisingnya obrolan dan tawa orang-orang yang hilir mudik.
Keramaian di tempat itu tidak hanya diisi oleh warga lokal, tetapi juga para turis dari berbagai belahan dunia.
Di tengah-tengah lautan manusia itu, saya bahkan sempat berjumpa dengan dua orang pengunjung asal Surabaya yang sedang melakukan aktivitas di Taiwan.
Sebuah pertemuan yang menghangatkan hati dan memberikan sentuhan personal di tengah keramaian kota asing.
Tanggal 21 Agustus 2025 malam, Romo Odemus Bei Witono, SJ berkesempatan mengikuti sebuah perjalanan malam yang dikoordinasi oleh tim Binus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ekspedisi Merah Putih Ungkap Kekayaaan Alam Bahari Pacitan
- Jadi Destinasi Favorit, PIK2 Punya Kuliner Lezat hingga Sunset Cantik
- Menyedot 300 Ribu Pengunjung, InJourney Pesta Rakyat Hadirkan Budaya, Kuliner & Hiburan di Sarinah
- Wonderful Nusantara Rayakan 80 Tahun Indonesia Merdeka di Lippo Malls
- Jazira Wisata Tawarkan Umrah Plus Wisata Halal Sesuai Pilihan Jemaah
- SKAI Bar & Grill Perluas Konsep Kuliner Bernuansa Tropis di Padma Resort Legian