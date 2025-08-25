Jalan-Jalan Malam di Ximending

jpnn.com - Tanggal 21 Agustus 2025 malam, saya berkesempatan mengikuti sebuah perjalanan malam yang dikoordinasi oleh tim Binus.

Perjalanan tersebut membawa kami ke sebuah tempat yang begitu ramai dan penuh warna, di mana lampu-lampu kota menjadi latar bagi hiruk pikuk aktivitas warga.

Tempat ini tak lain adalah Ximending, sebuah distrik ikonik di Taipei, Taiwan, yang dikenal sebagai surga bagi para penikmat kuliner dan pemburu suvenir.

Saat kami tiba, suasana langsung terasa hidup dan energik. Berbagai pedagang berjejer rapi di sepanjang jalan, menjajakan aneka makanan lezat yang menggoda mata dan perut.

Dari kue-kue tradisional yang lembut hingga jajanan modern yang unik, semuanya tersedia di sini. Aroma kuliner yang semerbak berpadu dengan bisingnya obrolan dan tawa orang-orang yang hilir mudik.

Keramaian di tempat itu tidak hanya diisi oleh warga lokal, tetapi juga para turis dari berbagai belahan dunia.

Di tengah-tengah lautan manusia itu, saya bahkan sempat berjumpa dengan dua orang pengunjung asal Surabaya yang sedang melakukan aktivitas di Taiwan.

Sebuah pertemuan yang menghangatkan hati dan memberikan sentuhan personal di tengah keramaian kota asing.