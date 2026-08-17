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Jalan-Jalan Pakai Commuter Line Hari Ini Cuma Rp 8

Jalan-Jalan Pakai Commuter Line Hari Ini Cuma Rp 8
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KRL Commuter Line. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAI Commuter memberlakukan tarif promo Rp 8 pada seluruh perjalanan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan pengguna Commuter Line Jabodetabek yang ingin menikmati layanan ini tinggal datang ke stasiun dan tap-in menggunakan KMT dengan saldo minimal Rp5.000.

Bersamaan dengan promo tarif tersebut, KAI Commuter turut meluncurkan Kartu Multi Trip (KMT) edisi spesial HUT RI ke-81.

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Kartu edisi khusus juga sudah dapat dibeli masyarakat di seluruh Stasiun Commuter Line Jabodetabek mulai Sabtu kemarin.

"Tersedia 5.000 pcs kartu yang dijual dengan 3 desain yang berbeda dengan harga Rp 40.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000,” ujar Karina, dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).

Pada momen yang sama, KAI juga membagikan 2.500 gelas kopi gratis, roti cokelat, serta Bendera Merah Putih bagi para pengguna Commuter Line.

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Aksi pembagian minuman dan cinderamata kemerdekaan tersebut dilakukan secara khusus di Stasiun Juanda dan BNI City.

Dalam memeriahkan HUT RI sekaligus meningkatkan mutu layanan, para petugas pelayanan di area stasiun ikut menyemarakkan suasana dengan mengenakan kostum bertema pahlawan.

KAI Commuter memberlakukan tarif promo sebesar Rp 8 pada seluruh perjalanan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2026.

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