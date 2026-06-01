Jalan Lenteng Agung Arah Depok Ditutup, Rute Transjakarta Terdampak

jpnn.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpendek rute bus 4B (Stasiun Manggarai-Universitas Indonesia) dan D21 (Lebak Bulus-Universitas Indonesia) imbas penutupan sementara Jalan Lenteng Agung Raya, arah Jakarta menuju Depok.

Penutupan dilakukan pada hari ini, Senin, pukul 14.00 WIB hingga Selasa, 2 Juni 2026, pukul 05.00 WIB.

Kebijakan menutup total jalur itu untuk mendukung pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terkait jalan amblas di kawasan tersebut pada Jumat (29/5/2026).

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta mengatakan rute 4B diperpendek menjadi Stasiun Manggarai-Bus Stop Wijaya Kusuma, dan sementara tidak melayani penumpang di titik pemberhentian SMAN 38 sampai dengan Universitas Indonesia.

Kemudian, rute D21 diperpendek menjadi Lebak Bulus-Bus Stop Wijaya Kusuma. Bus rute ini juga tidak melayani penumpang di titik pemberhentian SMAN 38 sampai dengan Universitas Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan lalu lintas selama pekerjaan perbaikan itu berlangsung.

Lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju Depok dialihkan melalui Jalan Raya Lenteng Agung, putar balik (Utara-Utara) di perlintasan sebidang KA JPL 23 atau putaran Universitas Pancasila, kemudian menuju Jalan Moch. Kahfi II, Jalan Tanah Baru, dan seterusnya.

Alternatif lain, kendaraan dapat putar balik di putaran tapal kuda di depan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, lalu melintasi Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan TB Simatupang, Jalan Kebagusan Raya atau Jalan Raya Cilandak KKO, kemudian menuju Jalan Moh. Kahfi I dan seterusnya.