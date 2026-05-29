Jalan Lenteng Agung Raya Macet Imbas Jalanan Amblas, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan macet sejak pukul 09.00 WIB, imbas jalanan yang amblas di sekitar bus stop TransJakarta SMAN 109 Jakarta.

Jalanan padat merayap dari Jalan Lontar menuju Lenteng Agung Raya arah Depok atau Universitas Indonesia (UI).

Sejumlah pengguna motor nampak menyalip lewat celah kecil di antara mobil-mobil agar cepat sampai ke tujuan.

Bus Transjakarta juga berkendara perlahan hingga sampai di bus stop tersebut. Beberapa penumpang memilih turun di Stasiun Lenteng Agung untuk menghindari kemacetan itu.

"Rute cuma sampai Wijaya Kusuma, nanti puter balik ke Universitas Pancasila," kata salah satu warga bernama Muhammad Arif.

Kemacetan itu bertepatan dengan hari kedua setelah perayaan Iduladha, yang dikhawatirkan akan dipadati oleh para pengguna kendaraan.

"Ada warga yang nyemplung karena lawan arah, alhasil menghubungi Damkar Jaksel, lalu gotong royong sama Bina Marga dan warga lain," kata sukarelawan warga bernama Ijoel atau Rafli Zulkarnaen.

Jalanan yang amblas itu juga memengaruhi pengalihan rute TransJakarta D21 Lebak Bulus-UI Depok.