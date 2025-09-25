Jalan Lingkar Jatigede Sumedang Resmi Beroperasi, 1.000 Penari Umbul Beraksi

jpnn.com, SUMEDANG - Jalan Lingkar Utara Jatigede di Pasirringkik, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya diresmikan pada Jumat lalu (19/9).

Peresmian jalan baru itu dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono yang beken dengan inisial AHY.

Namun, peresmian jalan lingkar yang dinamai Jalan Prabu Guru Adji Putih itu bukan sekadar acara seremonial. Acara itu juga menjadi ajang pertunjukan Tari Umbul secara besar-besaran.

Tidak kurang dari 1.000 penari yang merupakan pelajar SMPN Situraja 1, 2, 3, SMPN Cisitu 1, 2, 3, SMPN Jatigede, SMK KORPRI, dan anggota Sanggar Maung Lugay Sumedang unjuk kebolehan pada peresmian itu. Mereka menari secara kolosal.

Dengan pakaian warna-warni dan berkacamata hitam, ribuan penari Umbul menari berlenggak-lenggok di hadapan hadirin, termasuk Menko AHY dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Menurut Bupati Dony, Tari Umbul merupakan simbol kebahagiaan dan syukur warga masyarakat Kabupaten Sumedang akan adanya jalan baru yang menghubungkan Kecamatan Cisitu ke Kecamatan Jatigede tersebut.

"Semoga dengan adanya persembahan tari kolosal ini akan menjadi semangat dan keberkahan bagi warga masyarakat Sumedang, dari segala sektor, baik ekonomi maupun pariwisata," ujarnya.

Bupati peraih banyak penghargaan atas kiprahnya itu mengharapkan berbagai infrastruktur yang telah terbangun kian mendekatkan Sumedang dengan visinya yang dikenal dengan akronim Simpati (sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif).