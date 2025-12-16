Jalan Lintas Timur Sumatra di Indragiri Hulu Terendam Banjir, 60 KK Terdampak

jpnn.com - INHU - Luapan sungai merendam permukiman warga serta ruas jalan lintas timur Sumatra di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu, sejak Senin (15/12).

Kapolsek Batang Gansal Iptu Agus Ferinaldi mengatakan banjir dipicu meningkatnya debit air sungai akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir.

“Air sungai meluap hingga menggenangi rumah warga dan badan jalan lintas timur,” ujar Iptu Agus, Selasa (16/12).

Berdasarkan data sementara, sebanyak 60 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Genangan air sempat mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter, menyebabkan sejumlah kendaraan roda dua mengalami mogok dan menghambat arus lalu lintas.

Untuk memastikan keselamatan warga, personel Polsek Batang Gansal bersama Satuan Brimob Batalyon Pelopor Polda Riau dikerahkan ke lokasi.

Petugas membantu mengevakuasi kendaraan yang mogok serta melakukan patroli di area permukiman terdampak banjir.

“Kami fokus pada pengamanan warga, membantu kendaraan yang terdampak, serta memastikan situasi tetap kondusif,” kata Agus.