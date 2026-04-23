Jalan Makmur

jpnn.com - Kalau saja kemakmuran bisa menular, maka yang punya potensi makmur berikutnya adalah: Iran dan Suriah.

Katakanlah dalam 25 tahun ke depan. Di belakang itu bisa menyusul: Irak, Jordania, Mesir dan Lebanon.

Berarti, itu 50 tahun kemudian. Maka dalam 50 tahun wilayah Arab bagian timur menjadi wilayah yang maju. Sampai Parsi.

Di utara itu ada Turkiye yang sudah lebih dulu makmur.

Setelah itu praktis semua negara bekas kejayaan Turki Usmani bisa kembali ke era jaya.

Itu kalau perang Israel-Iran benar-benar selesai. Dan tidak kambuh lagi. Juga bila tidak ada lagi sanksi Barat atas Iran dan Suriah.

Di belahan Timur, kemajuan Tiongkok menular sampai Vietnam. Di belakang itu bisa menyusul Malaysia dan Kamboja. Entah apakah bisa menular terus sampai ke Tenggara: Indonesia dan Filipina.