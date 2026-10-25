Jalan Mulus Munafri Arifuddin Pimpin Demokrat Sulsel, Tak Ada Lawan

jpnn.com - Munafri Arifuddin terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Makassar, Sabtu (24/10/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron berharap Appi -sapaan Munafri sebagai ketua baru tetap mengakomodasi kader yang sudah lama berjuang.

"Jika kita (kader, red) bersatu, target partai pasti dapat dicapai," kata Herman Khaeron didampingi Wakil Ketua OKK DPP Partai Demokrat I Made Rai Edi.

Appi menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari 27 pemilik suara, yang terdiri atas unsur DPD, 24 DPC kabupaten/kota, organisasi sayap partai, dan perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.

Herman mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Ni'matullah dalam membesarkan Partai Demokrat di Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinannya.

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Dalam sidang pleno Musdalub, Munafri dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan memperoleh dukungan dari seluruh pemilik suara.

Sementara itu, Munafri menyatakan akan menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Ia diberi waktu 30 hari untuk menyusun struktur kepengurusan baru bersama tim formatur.