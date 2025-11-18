menu
Jalan Palembang-Betung Rusak Parah, Pemprov Sumsel Langsung Bergerak
Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau lokasi kerusakan di Km 14 Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa (18/11/2025). Foto: Dok. Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Ruas jalan yang rusak parah di Jalur Lintas Timur (Jalintim) Palembang-Betung akan diperbaiki oleh Pemprov Sumsel.

Perbaikan sendiri dilakukan sepanjang 3 kilometer pertama dari total 13 kilometer.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan, penanganan tahap awal dilakukan setelah banyaknya keluhan pengguna jalan atas kondisi jalur yang bergelombang dan rawan kecelakaan.

“Hari ini akan mulai dilaksanakan pekerjaannya setelah usulan disetujui pusat,” ungkap Deru saat meninjau lokasi kerusakan di Km 14 Banyuasin, Selasa (18/11/2025).

Deru menegaskan bahwa perbaikan malam hari dipilih agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang cukup padat pada siang hari.

“Mulai malam ini perbaikan akan dilakukan. Harapannya setelah perbaikan selesai, pengendara bisa lebih nyaman dan risiko kecelakaan berkurang,” tegasnya.

Menurut Deru, perbaikan sepanjang 3 kilometer berdasarkan anggaran yang tersedia.

Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pengerjaan tersebut mencapai sekitar Rp 3 miliar.

