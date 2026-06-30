Jalan Panjang Persib Rekrut Gabriel Mutombo, Prosesnya Ternyata Tak Mudah
jpnn.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan Gabriel Mutombo sebagai rekrutan anyar dalam bursa transfer musim 2026/27.
Menariknya, bek asal Prancis itu bukan sosok asing bagi Maung Bandung karena pernah menjadi lawan sekaligus menjebol gawang Persib di ajang AFC Champions League Two (ACL Two).
Sebelum direkrut Persib, Mutombo memperkuat klub Thailand, Ratchaburi FC.
Dalam pertemuan kedua tim pada ACL Two 2025/26, Mutombo mencetak gol ketiga Ratchaburi ke gawang Persib
Kini, di musim yang baru, Persib berhasil memboyong pemain berusia 29 tahun itu dari Negeri Gajah Putih.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengungkapkan proses perekrutan Mutombo tidak berlangsung singkat.
"Proses rekrutmen pemain, termasuk Gabriel Mutombo sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ini bukan proses yang selesai dalam satu atau dua hari karena Persib percaya pada proses," kata Adhitia di Bandung, Selasa (30/6/2026).
Adhitia tidak memungkiri, bukan hal yang mudah dalam mendatangkan Mutombo. Pihaknya perlu menyesuaikan antara nilai klub dengan kecocokan pemain yang akan direkrut, termasuk Mutombo.
Persib Bandung mengumumkan perekrutan Gabriel Mutombo sebagai pemain anyar. Manajemen ungkap proses panjang .
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