menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jalan Raya Dayeuhkolot Lumpuh Terendam Banjir, Warga Jengah dengan Janji Pemerintah

Jalan Raya Dayeuhkolot Lumpuh Terendam Banjir, Warga Jengah dengan Janji Pemerintah

Jalan Raya Dayeuhkolot Lumpuh Terendam Banjir, Warga Jengah dengan Janji Pemerintah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Air banjir setinggi paha orang dewasa menerjang wilayah Kabupaten Bandung sejak Kamis (4/12/2025) sore hingga Jumat (5/12) siang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Banjir yang menerjang kawasan Kabupaten Bandung sejak Kamis (4/12/2025) malam, sampai hari ini masih melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Salah satu daerah yang paling terdampak ada di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah.

Pantauan di lokasi, ketinggian air banjir di Alun-alun Dayeuhkolot, sampai pagi ini masih setinggi paha orang dewasa. Banyak kendaraan sepeda motor yang nekat menerobos banjir, meski akhirnya mogok di tengah jalan.

Baca Juga:

Ada juga warga yang memilih menerjang banjir meski air masih juga belum surut sejak semalam. Kendaraan mobil pun tak bisa melintas sama sekali karena tingginya air banjir.

Salah seorang warga Dayeuhkolot, Daniel Calvin, mengatakan, malam tadi dia terjebak macet di Dayeuhkolot hampir dua jam.

Kendaraan sepeda motornya tidak bisa menerjang air banjir, karena disertai hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

Baca Juga:

Daniel yang baru pulang bekerja di daerah Banjaran harus menempuh waktu sekitar dua jam untuk bisa pulang ke kediamannya di Cibaduyut.

"Mau ke daerah Pameungpeuk - Banjaran harus muter ke Cibaduyut, Rancamanyar, Bojongmalaka, sampai Pameungpeuk. Biasanya ke sana 20 menit, ini ditempuhnya sampai 1,5 jam," kata Daniel kepada JPNN ditemui di lokasi, Jumat (5/12).

Banjir di Kabupaten Bandung membuat warga kesulitan beraktivitas karena akses jalan yang terputus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI