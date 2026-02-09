Jalan Rusak Sebabkan Pelajar Tewas di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pelajar berinisial A meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, pada Senin pagi, yang diduga akibat jalanan rusak.

Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, saat arus lalu lintas masih relatif sepi.

Sementara itu, korban diketahui masih berstatus sebagai pelajar, dan diduga sedang dalam perjalanan menuju sekolah saat kecelakaan itu terjadi.

Terlihat ambulans milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta terparkir di tengah jalan lokasi kejadian.

Kondisi arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya juga sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban.

Pihak keluarga masih menunggu kepastian terkait kronologi peristiwa yang menewaskan A.

"Jadi, kami, kan, enggak tahu kronologi, tahu-tahu dia yang terkapar itu ternyata ponakan saya," kata paman korban A, Cecep kepada wartawan di rumah duka di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Senin.

Dia mengatakan pihaknya hanya menerima informasi keponakannya mengalami kecelakaan saat berkendara di jalan raya tersebut.