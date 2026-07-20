Jalan Sudirman Pekanbaru Salalu Banjir dan Bikin Macet, Pemprov Riau Disorot
jpnn.com - Hujan lebat yang mengguyur Kota Pekanbaru pada Senin 20 Juli 2026, memicu banjir di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Bros.
Genangan air yang menutupi sebagian badan jalan menyebabkan arus lalu lintas tersendat hingga memicu kemacetan panjang.
Pantauan di lokasi, kendaraan roda dua maupun roda empat harus memperlambat laju saat melintasi genangan.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya volume kendaraan pada jam sibuk, sehingga antrean mengular dari kedua arah.
Sejumlah personel kepolisian tampak turun langsung ke jalan mengatur arus lalu lintas karena kemacetan sudah sangat parah.
Meski demikian, kepadatan kendaraan tetap sulit dihindari karena kapasitas jalan berkurang akibat genangan.
Masyarakat mengaku kecewa lantaran banjir di ruas Jalan Jenderal Sudirman, khususnya di depan RS Awal Bros, bukanlah persoalan baru.
Setiap kali hujan kawasan tersebut hampir selalu tergenang dan mengganggu aktivitas warga.
Hujan lebat yang mengguyur Kota Pekanbaru, pada Senin 20 Juli 2026 memicu banjir di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Bros.
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