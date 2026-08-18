Jalan Terjal Maung Bandung Menuju Fase Grup Asia, Ditunggu Klub Tangguh Australia

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Persib Bandung menuju fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 dipastikan tidak mudah.

Maung Bandung harus melewati satu laga penentuan terlebih dahulu sebelum bisa menikmati persaingan di level Asia.

Hasil drawing yang digelar AFC pada Selasa (18/8) menempatkan Persib di Grup E apabila mampu melewati babak play-off.

Di grup tersebut, Pangeran Biru berpotensi langsung berhadapan dengan klub-klub tangguh dari Asia dan Australia.

Persib terlebih dahulu harus menyingkirkan wakil Filipina, Manila Digger. Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada 31 Agustus mendatang.

Jika berhasil menang, Persib otomatis mendapatkan tiket ke fase grup dan bergabung dengan FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, serta The Cong-Viettel dari Vietnam.

Komposisi tersebut membuat Persib berpotensi menghadapi tantangan berat sejak pertandingan pertama.

FC Seoul memiliki pengalaman panjang di kompetisi Asia, sementara Melbourne Victory juga bukan lawan sembarangan dari Australia.