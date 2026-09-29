Jalan Timnas Indonesia ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 Ternyata Tak Mudah, Hati-Hati!
jpnn.com - Satu pertandingan terakhir akan menjadi penentu perjalanan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad Garuda menghadapi Bangladesh pada Kamis (1/10/2026), sementara Malaysia berduel dengan Singapura. Kedua pertandingan digelar bersamaan pukul 19.30 WIB.
Hasil dari dua pertandingan tersebut akan menentukan siapa yang berhak mengamankan tiket ke final.
Empat Poin Belum Membuat Indonesia Aman
Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan.
Namun, Malaysia berhak berada di puncak karena memiliki selisih gol +3, sedangkan Indonesia tertinggal satu gol dalam catatan tersebut.
Singapura masih berpeluang mengubah komposisi klasemen. Ilhan Fandi dan kolega mengoleksi tiga poin dan akan menjadi penentu dalam pertandingan melawan Malaysia.
Kondisi inilah yang membuat Indonesia tidak bisa hanya memikirkan pertandingan sendiri.
Ada Skenario yang Membuat Garuda Tak Perlu Berhitung
Jalan paling sederhana terbuka jika Indonesia berhasil mengalahkan Bangladesh, sedangkan Malaysia dan Singapura berbagi angka.
Satu pertandingan terakhir akan menjadi penentu perjalanan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
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