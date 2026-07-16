Jalani Adegan Intim di Proyek Serial Terbaru, Cinta Laura Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura membintangi serial terbaru berjudul 'Sleeping With The Enemy'.

Dalam serial tersebut, dia memerankan dua karakter sekaligus, yakni Aruna dan Clara yang keduanya memiliki karakter, serta kepribadian yang berbeda.

Cinta Laura lantas mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapinya, yakni melakoni adegan intim.

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Sebab, itu merupakan kali pertama dirinya melakoni adegan yang cukup intim.

"Ini series pertama juga di mana aku melakukan sebuah scene yang bisa dibilang cukup intimate dan ya mungkin terbilang seksi," ujar Cinta Laura di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Meski begitu menurutnya, seluruh proses pengambilan gambar dilakukan secara profesional dengan mengutamakan kenyamanan para pemain.

Cinta Laura mengatakan sebelum syuting berlangsung, seluruh pemain telah mengikuti workshop mengenai adegan intim.

Kemudian, para pemain juga mendapat pendampingan dari intimacy coordinator (IC).