jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia mengaku menjalani operasi di Korea Selatan belum lama ini.

Bukan bagian wajah, dia ternyata menjalani prosedur pengambilan atau sedot lemak perut.

"Iya, habis dari Korea, ambil lemak perut," kata Iis Dahlia saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

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Pelantun Payung Hitam itu melakukan pengambilan lemak perut demi menjaga penampilan.

Menurut Iis Dahlia, adapun lemak yang diangkat cukup banyak hingga membuatnya kini terlihat lebih langsing.

"Seliter setengah," ucap perempuan berusia 54 tahun itu lantas memperlihatkan bagian perutnya.

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Meski operasi hanya berjalan sehari, Iis Dahlia menghabiskan waktu sekitar 10 hari di Korea Selatan. Selama menjalani operasi maupun pemulihan, dirinya ditemani oleh suaminya.

Iis Dahlia bersyukur proses pemulihannya berlangsung sangat cepat. Setelah operasi, ibunda Devano Danendra itu menghabiskan waktu dengan berkeliling pasar.