Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Onad: Mohon Doanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Onadio Leonardo alias Onad menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu (2/11) sore.
Saat dibawa petugas ke ruang Dokkes, dia tidak banyak bicara meski ditanya oleh awak media.
"Mohon doanya," kata Onad dilansir Antara.
Mantan vokalis Killing Me Inside itu enggan memberi tanggapan lain.
Onad juga diam di saat ditanya mengenai motifnya mengonsumsi narkoba.
Adapun pelantun Biarlah itu didampingi oleh petugas Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berjalan keluar dari lobi Polres menuju ruang Dokkes pada pukul 16.11 WIB.
Pemeriksaan kesehatan Onad berlangsung sekitar 10 menit. Pada pukul 16.21 WIB, dia kembali digiring menuju gedung utama Polrestro Jakarta Barat.
Sampai sekarang, pihak kepolisian masih mendalami motif Onad menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi.
