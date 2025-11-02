Jalani Pemeriksaan Kesehatan Seusai Ditangkap Gegara Narkoba, Onad Dinyatakan Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Leonardo Arya alias Onad menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat seusai ditangkap gara-gara narkoba.

Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan pada, Minggu sore, tersebut, Onad dinyatakan sehat.

"Pada saat pelaksanaan cek kesehatan tadi yang bersangkutan Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat," kata Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hamdan Agus di Jakarta.

Adapun pemeriksaan kesehatan yang dijalani vokalis grup musik "Killing Me Inside" itu meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat serta tinggi badan.

Hamdan menyebutkan bahwa Onad terbukti mengonsumsi narkoba usai tes urine. "Hasil cek urine yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dari hasil tes urine, ada amfetamin, metamfitamin dan THC," ujar Hamdan.

Hingga kini, pihak Kepolisian belum membeberkan jumlah barang bukti narkoba yang disita saat menangkap Onad. "Untuk barang buktinya nanti kita sampaikan lebih lanjut ya, masih dalam pendalaman," kata Hamdan.

Adapun istri Onad, Beby Prisillia, yang diamankan bersama Onad, sudah dipulangkan ke6polisian, lantaran tidak terbukti mengonsumsi narkoba.

"Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan setelah kami lakukan cek urine yang bersangkutan, tidak positif mengandung narkotika," kata Hamdan.