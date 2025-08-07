Jalani Tes DNA Di Bareskrim Polri, Ridwan Kamil Bilang Begini

jpnn.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Tes DNA itu merupakan tindak lanjut dari permohonan yang dibuatnya pada Juni 2025.

"Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga dan kami sudah mengirimkan surat permohonan ini dari lama," ujar Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Langkahnya tersebut dilakukan agar polemik yang ada bisa segera tuntas dan tak terus-menerus menjadi konsumsi publik.

"Jadi, kami berinisiatif agar tidak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat juga diselimuti oleh hal hal yang tidak sepenuhnya perlu untuk konsumsi publik kira kira begitu," kata Ridwan Kamil.

Dia berharap tes DNA ini juga bisa menjadi jawaban untuk polemik yang selama ini bergulir.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari apa yang kami perjuangkan ya," ucap Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik pada 11 April 2025 lalu.