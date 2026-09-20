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Jalani Tes Urine, Jule Dinyatakan Positif Konsumsi Etomidate dari Vape

Jalani Tes Urine, Jule Dinyatakan Positif Konsumsi Etomidate dari Vape
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Pemeriksaan selebgram Julia Prastini alias Jule yang positif mengonsumsi etomidate terkait penyalahgunaan cairan e-cigarette atau vape di Polresta Bandara Soekarno Hatta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Polresta Bandara Soekarno Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Hasil pemeriksaan urine selebgram Julia Prastini alias Jule dinyatakan positif mengonsumsi etomidate yang digunakan dalam cairan e-cigarette atau vape.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Sabtu (19/9).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, yang bersangkutan (Jule) diketahui positif mengonsumsi etomidate," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

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Menurutnya, penangkapan terhadap Jule merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan peredaran cartridge vape yang diduga mengandung etomidate.

"Pengembangan secara bersamaan dilakukan terhadap paket yang ditujukan kepada JP. Paket tersebut diketahui diterima JP di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan," jelasnya.

Setelah paket tersebut dibuka oleh petugas, ditemukan satu cartridge vape yang diduga mengandung etomidate.

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Penyidik kemudian melakukan penggeledahan lebih lanjut di apartemen tempat Jule menerima paket tersebut.

Dalam penggeledahan itu, petugas kembali menemukan satu cartridge vape bekas pakai.

Hasil pemeriksaan urine selebgram Julia Prastini alias Jule dinyatakan positif mengonsumsi etomidate yang digunakan dalam cairan e-cigarette atau vape.

Sumber Antara
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