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Jalani Uji Coba di Bangkok, Persija Jakarta Menang Tipis Atas Police Tero

Jalani Uji Coba di Bangkok, Persija Jakarta Menang Tipis Atas Police Tero
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Rayhan Hannan saat berlaga pada ajang laga uji coba melawan Police Tero, Rabu (19/8). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta meraih kemenangan di laga uji coba melawan tim Thailand, Police Tero.

Berlaga di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Rabu (19/8) Rizky Ridho dan kolega menang dengan skor 2-1.

Pada laga ini seluruh gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Rayhan Hannan.

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Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengapresiasi anak asuhannya yang sudah mulai mengerti strategi yang diinginkannya.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut menilai bahwa para pemainnya mulai meningkat level kebugarannya sehingga menerjemahkan taktik yang telah dimatangkan dalam latihan.

“Semua pemain bermain masing-masing satu babak. Kondisi fisik mereka bagus dan saya rasa mereka bermain dengan baik,” ujar pria berakronim STY itu.

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Setelah ini Persija rencananya masih akan melakoni satu laga uji coba melawan Chiangrai United, Sabtu (22/8).

Shin berharap anak asuhannya kembali bisa memahami apa yang diinginkannya setelah selama ini sudah dilatih dalam latihan.

Persija Jakarta meraih kemenangan di laga uji coba melawan tim Thailand, Police Tero, Rabu (19/8)

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