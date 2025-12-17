Jalankan Arahan Mendagri Tito, Apkasi Bergerak Cepat Bantu Daerah Bencana di Sumatra
jpnn.com, BANDA ACEH - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau seluruh daerah di Indonesia untuk membantu wilayah terdampak bencana.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai surat edaran tersebut bukan sekadar instruksi administratif, melainkan panggilan moral untuk memperkuat empati dan persaudaraan nasional di tengah musibah besar.
Selain menindaklanjuti arahan Mendagri, gerakan kemanusiaan ini juga merupakan wujud komitmen Apkasi dalam memberikan bantuan kepada daerah bencana.
“Ini memang komitmen Apkasi seluruh Indonesia berpartisipasi, kreatif, komitmen [membantu daerah bencana],” ujar Bursah dalam keterangannya, Rabu (17/12).
Dalam misi kemanusiaan tersebut, Apkasi menyalurkan berbagai kebutuhan dasar, seperti bahan pangan, pakaian, serta logistik penting lainnya, sekaligus mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia untuk berpartisipasi aktif.
Meski bantuan yang disalurkan tidak begitu banyak, pihaknya meyakini bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para korban.
“Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa membuat kegembiraan dari kawan-kawan yang terkena bencana,” ujar Bursah. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Apkasi bergerak cepat membantu daerah terdampak bencana di Sumatra sesuai arahan Mendagri dalam surat edaran yang dinilai bukan sekadar instruksi administratif
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harap Negara Tak Menutup Bantuan Asing, HNW: Itu Bukan Buat Mengecilkan Indonesia
- Arie Untung Turun Langsung Bantu Korban Banjir Aceh Tamiang
- Arief Poyuono: Dengan Gotong Royong, Kita Mampu Membantu Saudara-Saudara yang Terkena Bencana
- Tinjau Lokasi Bencana Sumatra, Danone Indonesia Bawa Sejumlah Bantuan
- J&T Express Kirim 13 Ton Paket Bantuan untuk Bencana di Sumatra
- Akulaku Gandeng BAZNAS RI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra