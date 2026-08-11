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Jalankan Arahan Presiden, PB BP Taskin Gelar Turnamen Bulu Tangkis sekaligus Berdayakan UMKM

Jalankan Arahan Presiden, PB BP Taskin Gelar Turnamen Bulu Tangkis sekaligus Berdayakan UMKM
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PB BP TASKIN resmi menggelar turnamen bulu tangkis lintas lini di Jakarta, Senin (10/8/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com - Dalam rangka memperkuat sinergi internal sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan, PB BP TASKIN resmi menggelar turnamen bulu tangkis lintas lini.

Babak penyisihan turnamen ini berlangsung mulai tanggal 10 Agustus 2026 di lapangan Xsportainment Grha Multimedia, Jl. Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Turnamen yang diikuti 24 pasang peserta ini menjadi momentum penting karena melibatkan seluruh karyawan dari lintas hirarki jabatan, serta mengintegrasikan pelaku UMKM secara langsung.

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"Turnamen ini dirancang unik untuk mencairkan sekat birokrasi. Staf hingga jajaran manajemen puncak akan bertanding dalam arena yang sama dengan menjunjung tinggi sportivitas," kata Ketua Dewan Pembina Paguyuban Bulutangkis BP TASKIN, Sangadji.

Selain menjadi ajang menjaga kebugaran, kompetisi ini bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan dan soliditas antarpegawai.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, turnamen PB BP TASKIN tahun ini membawa misi sosial dan ekonomi yang kuat.

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Sebagai wujud nyata dalam menjalankan amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan dan memberdayakan UMKM, panitia menyerahkan seluruh produksi kebutuhan acara kepada pelaku usaha lokal.

Keterlibatan nyata UMKM dalam turnamen ini meliputi konveksi lokal yang memproduksi seluruh kaus resmi turnamen bagi peserta dan panitia.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, turnamen PB BP TASKIN tahun ini membawa misi sosial dan ekonomi yang kuat

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