Jalankan Arahan Presiden, Wapres Gibran Cek Kesiapan Pasar KIPP IKN

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (31/12).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

Wapres meninjau secara langsung kondisi Pasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Baca Juga: Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo Bersama Pengungsi di Malam Pergantian Tahun

Kunjungan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar pembangunan IKN dapat memberikan dampak nyata dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Selain untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat sekitar, Pasar KIPP ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi aktivitas ekonomi lokal di sekitar kawasan pemerintahan.

Pasar tersebut ditargetkan dapat menyediakan ruang usaha yang layak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara fisik, Pasar KIPP dibangun di atas lahan seluas 3.774 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 3.959 meter persegi yang terdiri dari tiga lantai.

Fasilitas di dalamnya cukup lengkap, mencakup 22 unit los basah, 33 unit los kering, 11 kios, serta 6 unit pujasera untuk kuliner.