Jalankan Instruksi Presiden, Kemenhut dan OceanX Mulai Riset 7 TN Ekosistem Laut

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama lembaga riset global OceanX berkolaborasi untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan tujuh Taman Nasional (TN) ekosistem laut.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan kerja sama itu merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi berbasis data dan ilmu pengetahuan (scientific data).

Dia menjelaskan Kemenhut mengelolah tujuh Taman Nasional laut yang memiliki kekayaan ekosistem dan keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Wakatobi, Kepulauan Seribu, Takabonerate, Teluk Cenderawasih, Togean, Karimunjawa, dan Bunaken.

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Selain itu, terdapat Taman Nasional Komodo yang memiliki kawasan konservasi darat dan laut.

“Kami Kehutanan, tapi wilayah kami juga ada di laut, contohnya TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kepulauan Seribu, TN Cendrawasih, TN Togean, total ada tujuh Taman Nasional. Kami terbuka untuk kolaborasi,” ujar Menhut Raja Juli seusai menerima jajaran OceanX di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (22/7).

Menurut Menhut, Kemenhut tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi kawasan konservasi, tetapi juga menjalankan upaya pemulihan ekosistem laut, termasuk penanaman terumbu karang.

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Oleh karena itu, kolaborasi dengan OceanX diharapkan memperkuat ketersediaan data ilmiah sebagai dasar pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi laut.

“Pengelolaan kawasan konservasi laut harus didasarkan pada data dan riset ilmiah yang kuat. Kementerian Kehutanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan pengelolaan taman nasional laut di Indonesia, termasuk memperkaya ketersediaan data pembanding (baseline data), pemetaan bawah laut, hingga inventarisasi keanekaragaman hayati,” tutur Sekjen PSI itu.