Jalankan Perintah Bahlil, Rizki Faisal Kirim Bantuan ke Area Terdampak Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar merespons bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dengan cepat.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris DPD I Golkar Kepulauan Riau Rizki Faisal mengirim bantuan logistik ke tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Bantuan didistribusikan melalui struktur DPD Golkar masing-masing provinsi pada Minggu, 30 Juni 2025.

Bantuan yang dikirim terdiri dari paket sembako, selimut dan tikar, paket kebersihan, pasokan air bersih, serta 1.400 potong pakaian baru. Khusus Sumatera Barat, jumlah pasokan air bersih ditambah karena wilayah tersebut mengalami krisis air akibat kerusakan fasilitas dan terputusnya jalur distribusi.

Rizki menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Pak Bahlil meminta seluruh jajaran bergerak cepat. Bencana ini menyangkut kebutuhan dasar warga, jadi harus ditangani segera,” kata Rizki dalam keterangan resminya, Senin (1/12).

Ia memastikan bantuan bergerak menuju titik pengungsian dan lokasi yang paling terdampak. Di Sumbar, fokus diarahkan pada kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Sementara di Aceh dan Sumut, bantuan diprioritaskan untuk kebutuhan pangan, perlengkapan tidur, dan logistik harian para pengungsi.