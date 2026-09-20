menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Jalankan Perintah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Dyah Firrizqi Bagikan 12 Ribu Liter Air Bersih di Desa Wajok Hulu

Jalankan Perintah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Dyah Firrizqi Bagikan 12 Ribu Liter Air Bersih di Desa Wajok Hulu

Jalankan Perintah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Dyah Firrizqi Bagikan 12 Ribu Liter Air Bersih di Desa Wajok Hulu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menjalankan perintah Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar Yuliansyah (Bang Yul), Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Mempawah Dyah Firrizqi Indo' Billa menyalurkan bantuan 12 ribu liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat. Foto: Dokpri for JPNN.

jpnn.com - MEMPAWAHPartai Gerindra kembali membuktikan komitmen politik kemanusiaan lewat aksi dan bukti nyata di lapangan.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu terus bergerak hadir bersama-sama masyarakat, termasuk di Kalimantan Barat. 

Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Mempawah Dyah Firrizqi Indo' Billa turun langsung menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat. 

Baca Juga:

Tindakan itu dilaksanakan menindaklanjuti instruksi langsung dari Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat Yuliansyah (Bang Yul). 

Penyaluran bantuan berjalan lancar berkat kerja sama solid antara DPC Gerindra Mempawah dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra Kecamatan Jongkat. 

Kolaborasi ini memastikan pasokan air bersih didistribusikan secara merata dan tepat sasaran langsung ke bak penampungan warga yang membutuhkan.

Baca Juga:

Kehadiran armada pengangkut air bersih itu juga disambut antusias dan penuh rasa syukur oleh masyarakat sekitar di Dusun Lapan, Desa Wajok Hulu. 

Warga mengaku sangat terbantu karena pasokan air bersih di wilayah sempat menipis akibat musim kemarau.

Jalankan perintah Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar Yuliansyah (Bang Yul), Dyah Firrizqi Indo' Billa membagikan 12 ribu liter air bersih di Desa Wajok Hulu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI