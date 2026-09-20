Jalankan Perintah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Dyah Firrizqi Bagikan 12 Ribu Liter Air Bersih di Desa Wajok Hulu

jpnn.com - MEMPAWAH – Partai Gerindra kembali membuktikan komitmen politik kemanusiaan lewat aksi dan bukti nyata di lapangan.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu terus bergerak hadir bersama-sama masyarakat, termasuk di Kalimantan Barat.

Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Mempawah Dyah Firrizqi Indo' Billa turun langsung menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat.

Tindakan itu dilaksanakan menindaklanjuti instruksi langsung dari Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat Yuliansyah (Bang Yul).

Penyaluran bantuan berjalan lancar berkat kerja sama solid antara DPC Gerindra Mempawah dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra Kecamatan Jongkat.

Kolaborasi ini memastikan pasokan air bersih didistribusikan secara merata dan tepat sasaran langsung ke bak penampungan warga yang membutuhkan.

Kehadiran armada pengangkut air bersih itu juga disambut antusias dan penuh rasa syukur oleh masyarakat sekitar di Dusun Lapan, Desa Wajok Hulu.

Warga mengaku sangat terbantu karena pasokan air bersih di wilayah sempat menipis akibat musim kemarau.