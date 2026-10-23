Jalankan Perintah Presiden Prabowo, Menteri Dody Percepat Penanganan Jalan Perbatasan di Kalimantan

jpnn.com - MALINAU - Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang 2.300 kilometer sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Jalan perbatasan itu melintasi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beberapa saat lalu beliau menelepon saya agar jalan di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer itu bisa selesai akhir 2028,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Malinau, Kaltara, Kamis (23/10).

Menteri Dody mengunjungi Kabupaten Malinau untuk melihat ruas jalan perbatasan yang dibangun, khususnya jalan dari Malinau menuju Kabupaten Nunukan, tepatnya di Kecamatan Krayan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.

Setelah melihat langsung kondisi jalan Malinau-Krayan, Dodi menilai bahwa yang dibangun tersebut masih kurang lebar. “Saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional jadi lebar tujuh meter,” katanya.

Saat diminta penegasan apakah jalan ini selesai pembangunannya pada akhir 2028, Menteri Dody mengatakan, “Insyaallah, insyaallah. Bismillah, ya. Karena sudah arahan Bapak Presiden juga.”

Lebih lanjut Dody mengatakan berdasarkan arahan presiden, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 km itu dari timur, utara ke barat termasuk wilayah perbatasan Kaltara, di antaranya Krayan dan Apau Krayan.

“Itu kita sebut sebagai Kalimantan Border, total 2.300 kilometer dari Kalimantan Timur, Kaltara dan Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Menteri Dody yakin bahwa pembangunan jalan ini terlaksana sesuai target karena mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, serta TNI.