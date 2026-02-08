Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung menutup pekan kelima IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta.

Berlaga di Bandung Arena, Minggu (8/2) skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 77-57.

Pada laga ini tim asal kota Kembang itu tampil dengan tempo lambat seusai tertinggal dengan skor 38-39 di first half.

Baru pada kuarter ketiga permainan Abraham Damar Grahita dan kolega baru meningkat seusai mampu mencetak 21 angka untuk berbalik unggul 59-50.

Momentum Satria Muda akhirnya berlanjut sampai akhir laga seusai di kuarter keempat mampu menutup laga dengan keunggulan 20 angka, 77-57 dari Hangtuah Jakarta.

Pada laga ini Jalen Jones menjadi bintang seusai mengemas 19 poin dan 17 rebound.

Pemain lainnya yang gemilang yakni Jordan Ivy-Curry dengan tambahan 18 angka dan 12 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Yudha Saputera menambahkan dengan 13 poin.