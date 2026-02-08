menu
JPNN.com » Olahraga » Basket » Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan

Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan

Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan
Pebasket Satria Muda Bandung, Jalen Jones saat berlaga pada ajang IBL 2026 menghadapi Hangtuah Jakarta di Bandung Arena, Minggu (8/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung menutup pekan kelima IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta.

Berlaga di Bandung Arena, Minggu (8/2) skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 77-57.

Pada laga ini tim asal kota Kembang itu tampil dengan tempo lambat seusai tertinggal dengan skor 38-39 di first half.

Baru pada kuarter ketiga permainan Abraham Damar Grahita dan kolega baru meningkat seusai mampu mencetak 21 angka untuk berbalik unggul 59-50.

Momentum Satria Muda akhirnya berlanjut sampai akhir laga seusai di kuarter keempat mampu menutup laga dengan keunggulan 20 angka, 77-57 dari Hangtuah Jakarta.

Pada laga ini Jalen Jones menjadi bintang seusai mengemas 19 poin dan 17 rebound.

Pemain lainnya yang gemilang yakni Jordan Ivy-Curry dengan tambahan 18 angka dan 12 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Yudha Saputera menambahkan dengan 13 poin.

Satria Muda Bandung menutup pekan kelima IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta, Minggu (8/2)

