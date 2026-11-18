jpnn.com, JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan transaksi digital di Indonesia mendorong industri sistem pembayaran untuk memperkuat keamanan, keandalan infrastruktur, dan kualitas layanan.

Seiring meningkatnya adopsi layanan keuangan digital, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia (BI) mencatat 18,09 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2026, tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan meningkat 75,80 persen, dengan 70,6 juta pengguna dan 49,4 juta merchant.

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Di tengah pertumbuhan tersebut, tantangan keamanan juga semakin besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Menanggapi perkembangan tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, menyelenggarakan Jalin CX Summit 2026 pada 12–13 November 2026. Forum ini mempertemukan regulator, perbankan, industri teknologi finansial (fintech), serta mitra strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pembayaran yang aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti yang hadir langsung dalam forum tersebut, menyoroti pentingnya memahami perubahan karakteristik dan perilaku konsumen digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsi yang kini semakin bergeser dari belanja secara langsung ke transaksi daring (online). Perubahan ini turut memengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen dari waktu ke waktu.

Amalia menekankan perubahan demografi, pola konsumsi, gaya hidup, serta pemerataan akses digital perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan keuangan di tingkat nasional.