Jalin Hubungan dengan Ammar Zoni, Dokter Kamelia Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.
Keduanya ternyata saling berkenalan pada pertengahan tahun lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dokter Kamelia saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.
"Kenal Agustus 2024, Desember lebih intens (komunikasi)," kata Kamelia.
Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengatakan dirinya mengenal Ammar Zoni setelah dipertemukan oleh adiknya, Aditya Zoni.
Menurut Kamelia, kedekatan dirinya dan Ammar Zoni pada saat itu hanya untuk keperluan bisnis.
Meski Ammar Zoni sudah beberapa kali terjerat kasus hukum, dia tetap mau menjalin hubungan.
Dokter Kamelia bahkan memastikan dirinya tidak pernah membenci mantan suami Irish Bella itu.
Meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Penyebab Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan Diungkap, Kekasih Kecewa Berat
- Soal Dugaan Kasus Ammar Zoni, Dirjen Pemasyarakatan Jelaskan Begini
- Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan
- Kamelia Akhirnya Bicara Soal Hubungan dengan Ammar Zoni
- Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Kekasih Kaget Banget
- Dirjenpas Tegaskan Kasus Ammar Zoni bukan Peredaran Narkoba di Rutan