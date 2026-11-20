jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Sosial menjajaki kolaborasi dengan Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), PT ASDP Indonesia Ferry, dan Consortium of Indonesian Manning Agencies (CIMA) untuk membuka peluang pendidikan vokasi dan karier di sektor maritim bagi lulusan Sekolah Rakyat.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui kegiatan kunjungan lapangan ke Polimarin di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (19/11).

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Kegiatan ini diikuti siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 dan SRMA 43 Magelang, serta perwakilan CIMA, ASDP, dan Polimarin.

Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan dengan dunia pendidikan dan profesi kemaritiman sebagai salah satu pilihan masa depan setelah lulus.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan penyiapan masa depan siswa Sekolah Rakyat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, Kemensos mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membuka akses pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja bagi para siswa.

"Kemensos mengajak, meminta pihak-pihak lain termasuk CIMA, ASDP, termasuk Polimarin untuk bersama-sama kita berkolaborasi dalam rangka mengantarkan anak-anak kita dalam hilirisasi," ujar Agus Jabo.