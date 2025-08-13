menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jalin Komunikasi dengan PSG, Manchester City Buka Peluang Merekrut Donnarumma

Jalin Komunikasi dengan PSG, Manchester City Buka Peluang Merekrut Donnarumma

Jalin Komunikasi dengan PSG, Manchester City Buka Peluang Merekrut Donnarumma
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Italia Gianluigi Donnarumma. Foto: Twitter @EURO2020

jpnn.com - JAKARTA - Klub Inggris Manchester City menjalin komunikasi dengan tim asal Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).

Komunikasi itu dilakukan untuk membahas potensi transfer Kiper Tim Nasional Italia Gianluigi Donnarumma.

Langkah ini menyusul ketidakpastian masa depan kiper utama Man City, Ederson, yang disebut-sebut bakal pindah ke Galatasaray.

Baca Juga:

Menurut laporan L’Equipe pada Selasa, PSG memutuskan mengganti Donnarumma dengan kiper muda, Lucas Chevalier, dari Lille.

Kontrak Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026.

Negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.

Baca Juga:

Untuk menghindari kehilangan sang kiper dari status bebas transfer pada 2026, PSG memutuskan menjualnya musim panas ini.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola sejak lama mengagumi Donnarumma.

Manchester City menjalin komunikasi dengan PSG untuk membahas peluang merekrut Gianluigi Donnarumma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI