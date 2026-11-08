Jalin Persaudaraan, Alumni SMA 3 Teladan Gelar Fun Walk

jpnn.com, JAKARTA - Meski telah berpuluh tahun terpisah, tetapi rasa persaudaraan yang dipupuk sejak bangku sekolah masih terasa. Semangat kebersamaan pun masih menggelora.

Hal tersebut nampak pada Fun Walk SMA 3 Teladan Jakarta yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Angkatan 1983 atau dikenal dengan istilah IKA 383, yang diadakan di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (8/11/2026).

"Alhamdulillah, fun walk IKA 383 bisa berjalan lancar dan diikuti ratusan alumni SMA 3 Telada Jakarta. Semua bergembira melakukan jalan santai sambil berbagi cerita dan bersenda gurau," kata Ketua IKA 383 Otty Hari Chandra Ubayani.

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Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama alumni dan keluarga.

"IKA 383 aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan para alumni dengan harapan persahabatan yang terjalin sejak masa sekolah dulu bisa tetap terpelihara meski usia kita sudah semakin senior," ujarnya.

Otty Ubayani berharap ke depan akan makin banyak alumni 383 dan angkatan lainnya yang terlibat.

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"IKA 383 menjadi wadah yang membawa dampak positif bagi para alumni, almamater, bangsa dan negara," imbuhnya.

Sementara itu, Dr. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani mengapresiasi kegiatan fun walk ini dan berharap bisa menjadi agenda rutin, karena selain untuk menjaga kebugaran juga para alumni bisa berbagi cerita dan sharing pengalaman.