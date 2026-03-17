Jalintim Jambi-Palembang Ditutup Sementara, Pemudik Diarahkan Menggunakan Jalur Alternatif

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian menutup sementara Jalur Lintas Timur (Jalintim) Sumatera dari arah Jambi menuju Palembang.

Penutupan sementata ini dilakukan menyusul lonjakan volume kendaraan yang signifikan di ruas jalan tersebut.

Polisi mengalihkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jambi menuju Palembang untuk menghindari kemacetan total di Jalintim.

Langkah strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Polda Jambi dan Polda Sumatera Selatan.

Adapun fokus utamanya ialah menjamin keamanan serta kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berkepanjangan.

Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan dari wilayah Sumatera bagian utara menuju Palembang maupun Pulau Jawa agar mengikuti jalur pengalihan yang telah ditentukan.

“Untuk menghindari kemacetan panjang di Jalur Lintas Timur, para pemudik kami arahkan menggunakan jalur alternatif melalui Lubuk Linggau. Kami mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” kata Irjen Sandi, Selasa (17/3).

Dalam skema pengalihan tersebut, kendaraan pemudik dari arah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau diarahkan menuju jalur alternatif melalui Sarolangun dan Lubuk Linggau sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Sumsel.