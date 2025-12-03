Jalur Darat Sulit Dijangkau, PMI Pusat Kirim Kantong Darah ke Lokasi Bencana Sumatra Lewat Udara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Humas dan Diklat PMI, Nora Bawazier mengungkapkan masih banyak titik terisolir akibat kerusakan infrastruktur di lokasi bencana Sumatra.

Kendati proses perbaikan terus digalakan, permasalahan tersebut menjadi tantangan utama proses pendistribusian bantuan.

Nora menjelaskan proses distribusi bantuan kini banyak dilakukan melalui udara, karena jalur darat sulit dijangkau.

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Listrik di Wilayah Terdampak Banjir Menyala pada 5 Desember

"Orang enggak kuat suruh jalan kaki. Jadi, banyak yang kami kirimkan melalui udara, Pesawat Hercules," kata Nora di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Nora menjelaskan PMI mendirikan posko-posko dan gudang di berbagai titik untuk menampung bantuan.

Dia menyatakan pihaknya membuka penyaluran, bagi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan kepada korban bencana.

Mengingat sulitnya akses memberikan bantuan langsung ke lokasi bencana.

"Jadi, kami ada posko di Halim, ada gudang PMI di situ. Kami juga sedang membangun saat ini gudang PMI juga di sebelah markas pusat di Jalan Gatot Subroto untuk instansi maupun masyarakat yang ingin membantu dengan barang-barang," kata Nora menjelaskan.