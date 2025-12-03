menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Jalur Darat Sulit Dijangkau, PMI Pusat Kirim Kantong Darah ke Lokasi Bencana Sumatra Lewat Udara

Jalur Darat Sulit Dijangkau, PMI Pusat Kirim Kantong Darah ke Lokasi Bencana Sumatra Lewat Udara

Jalur Darat Sulit Dijangkau, PMI Pusat Kirim Kantong Darah ke Lokasi Bencana Sumatra Lewat Udara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi rumah warga yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Humas dan Diklat PMI, Nora Bawazier mengungkapkan masih banyak titik terisolir akibat kerusakan infrastruktur di lokasi bencana Sumatra.

Kendati proses perbaikan terus digalakan, permasalahan tersebut menjadi tantangan utama proses pendistribusian bantuan.

Nora menjelaskan proses distribusi bantuan kini banyak dilakukan melalui udara, karena jalur darat sulit dijangkau.

Baca Juga:

"Orang enggak kuat suruh jalan kaki. Jadi, banyak yang kami kirimkan melalui udara, Pesawat Hercules," kata Nora di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Nora menjelaskan PMI mendirikan posko-posko dan gudang di berbagai titik untuk menampung bantuan.

Dia menyatakan pihaknya membuka penyaluran, bagi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan kepada korban bencana.

Baca Juga:

Mengingat sulitnya akses memberikan bantuan langsung ke lokasi bencana.

"Jadi, kami ada posko di Halim, ada gudang PMI di situ. Kami juga sedang membangun saat ini gudang PMI juga di sebelah markas pusat di Jalan Gatot Subroto untuk instansi maupun masyarakat yang ingin membantu dengan barang-barang," kata Nora menjelaskan.

UDD Sumatra terhambat akses, Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat menyokong kantong darah dari Pulau Jawa ke lokasi bencana Sumatra-Aceh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI