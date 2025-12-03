Jalur Darat Terputus, Bantuan untuk Kota Langsa Aceh Dikirim Pakai Helikopter
jpnn.com - Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengungkapkan alasan penyaluran bantuan ke wilayah banjir bandang dan longsor menggunakan helikopter.
Menurut dia, penyaluran menggunakan helikopter karena sejumlah jalur darat terputus dan distribusi logistik yang terbatas di beberapa wilayah terdampak.
Kodam Iskandar Muda sendiri menyalurkan total 1,5 ton bantuan logistik berisi makanan serta obat-obatan bagi warga yang terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur menggunakan Helikopter MI-17 V5 bernomor registrasi HA-5157 dari Lanud Sultan Iskandar Muda, pada Selasa (2/12).
Helikopter MI-17 V5 dipilih karena kemampuannya menjangkau area sulit serta kapasitas angkutnya yang besar, sehingga dianggap paling efektif untuk misi bantuan jarak menengah.
“Pengiriman hari ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan Kodam IM untuk memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Kami akan terus memantau kondisi di wilayah terdampak dan menambah bantuan bila diperlukan,” ujar Pangdam Iskandar Muda.
Joko bilang bahwa pengiriman logistik itu merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kodam IM dalam mendukung pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana.
Dia menegaskan bahwa prajurit TNI selalu siap memberikan bantuan kapan saja masyarakat membutuhkan.
Adapun, bantuan dengan total berat 1,5 ton tersebut meliputi paket makanan siap konsumsi Eprokal, vitamin, obat-obatan penting, dan perlengkapan pendukung kesehatan.
