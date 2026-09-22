Jalur Ekspor Indonesia Diuji Geopolitik dan Tekanan Emisi

jpnn.com, JAKARTA - Pada awal Maret 2026, lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris berhenti. Jalur yang biasanya dilalui sekitar 130 kapal per hari hanya mencatat enam kapal pada Maret.

UN Trade and Development menyebut penurunannya mencapai sekitar 95 persen setelah konflik di kawasan tersebut meningkat. Dampaknya segera terasa di luar Timur Tengah.

Selat Hormuz bukan hanya jalur utama minyak dan gas, tetapi juga dilalui bahan baku pupuk, produk petrokimia, dan komoditas yang dibutuhkan berbagai industri. Ketika kapal tertahan, biaya bahan bakar, premi asuransi, dan tarif angkutan ikut naik.

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Peristiwa itu menunjukkan betapa cepatnya konflik politik berubah menjadi persoalan bisnis. Jadwal yang disusun berbulan-bulan dapat bergeser dalam hitungan hari.

Perusahaan harus mencari rute lain, menambah waktu perjalanan, atau menunda pengiriman karena tidak tahu kapan jalur kembali aman.

Dampak gangguan tersebut juga bukan tidak mungkin dapat menjalar hingga ke Indonesia. Industri dalam negeri masih membutuhkan mesin, energi, bahan baku, komponen, dan barang modal dari berbagai negara.

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Pada saat yang sama, produsen Indonesia semakin bergantung pada jalur internasional untuk menjangkau pembeli. Meski demikian, memindahkan seluruh rantai pasok ke dalam negeri bukan jawaban sederhana.

OECD Supply Chain Resilience Review 2025 memperkirakan relokalisasi rantai pasok secara luas dapat memangkas perdagangan dunia lebih dari 18 persen dan produk domestik bruto riil global lebih dari 5 persen.