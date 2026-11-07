Jalur Ilegal & Perda Perlindungan PMI Jadi Bahasan Seminar Gerakan Migrasi Aman di Ruteng

jpnn.com - Seminar Gerakan Migrasi Aman di Ruteng membahas persoalan migrasi nonprosedural, perdagangan orang, serta penguatan perlindungan pekerja migran sejak desa hingga negara tujuan.

Seminar yang digelar Stella Maris Batam bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng pada Rabu (4/11), itu mengusung tema "Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa".

Forum itu mempertemukan pemerintah, kepolisian, Gereja, organisasi pekerja, dan pelaku industri perekrutan. Sejumlah persoalan mengemuka dalam seminar tersebut, mulai dari terbatasnya akses pekerjaan, rumitnya proses penempatan resmi, minimnya informasi bagi calon pekerja, hingga kebutuhan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran di Manggarai.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi inisiatif Stella Maris Batam dan mengingatkan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberikan informasi serta pendampingan kepada masyarakat.

"Perlindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak dari hulu, yaitu dari desa," kata Dzulfikar, dikutip dari siaran pers.

Dia mengatakan calon pekerja migran perlu memahami hak dan kewajiban, memiliki keterampilan yang memadai, serta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi. Dzulfikar juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah penempatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Keprihatinan serupa disampaikan Direktur Stella Maris Batam Romo Ansensius Guntur atau Romo Yance. Dia menilai seminar ini berangkat dari pengalaman pendampingan terhadap warga Manggarai yang menghadapi masalah akibat bekerja melalui jalur tidak resmi.

Romo Yance menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bermigrasi. Namun, hak tersebut harus disertai perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan, kekerasan, maupun eksploitasi.