Jalur Lembah Anai yang Putus Mulai Diuji Coba untuk Sepeda Motor

Sejumlah alat berat mengerjakan perbaikan Jalan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Fandi Yogari

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), melakukan uji coba pembukaan jalan di jalur Lembah Anai, khusus bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Akses jalan nasional itu sebelumnya terputus setelah diterjang bencana banjir bandang.

Jalur Lembah Anai yang Putus Mulai Diuji Coba untuk Sepeda MotorKanit Keselamatan dan Keamanan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang Aipda Denny Irya Admaja di Kabupaten Tanah Datar, Senin (8/12/2025). ANTARA/Fandi Yogari

"Pagi ini atas petunjuk pimpinan, kami melakukan uji coba pembukaan Jalan Lembah Anai khususnya untuk roda dua," kata Kanit Keselamatan dan Keamanan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang Ajun Inspektur Polisi Dua Denny Irya Admaja di Kabupaten Tanah Datar, Senin (9/12/2025).

Denny menyebut uji coba pembukaan jalan nasional tersebut dilaksanakan selama tiga hari atau terhitung 8 hingga 10 Desember 2025.

Pembukaan akses itu dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.30 hingga 18.30 WIB.

Pada awalnya, masyarakat mendapatkan informasi pembukaan jalan tersebut dilakukan tiga sesi.

Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak Hutama Karya Infrastruktur (HKI), pembukaan akses diputuskan hanya dua kali sesi.

