Jalur Nagreg Mulai Padat, Puncak Arus Mudik Diprediksi Terjadi Jumat
jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi puncak arus mudik di Jalur Nagreg yang mengarah ke Tasikmalaya, Garut, hingga Jawa Tengah akan terjadi pada H-1 Lebaran atau Jumat (20/3/2026).
Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Ruddy Heryadi mengatakan prediksi ini berdasarkan pada analisis pergerakan kendaraan serta adanya kebijakan cuti bersama yang cukup panjang pada periode Lebaran tahun ini.
"Cutinya cukup panjang, jadi masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih kapan mereka akan balik. Namun kami perkirakan puncak arus mudik terjadi pada H min satu Lebaran,” kata Ruddy saat dihubungi, Selasa (17/3).
Menurutnya, meski puncak arus diprediksi terjadi pada Jumat, kepadatan lalu lintas di jalur tersebut diperkirakan tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disebabkan oleh rekayasa lalu lintas yang efektif dan kebijakan pendukung seperti layanan mudik gratis dan cuti bersama yang lebih panjang.
"Ini terobosan luar biasa dari pemerintah. Masyarakat bebas memilih kapan akan balik, sehingga potensi kemacetan panjang bisa diminimalisir," ujarnya.
Lebih lanjut, Ruddy mengungkapkan pada H-5 Lebaran kendaraan yang melintas di Jalur Nagreg mengalami peningkatan yang signifikan.
Kendaraan itu melaju menuju arah Garut hingga Jawa Tengah.
