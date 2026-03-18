Jam Berapa One Way Nasional Hari Ini Dimulai? Irjen Agus Menjawab

Arus mudik Lebaran 2026: Sejumlah pemudik menyantap makanan sahur saat menepi di sekitar Gerbang Tol Cikampek Utama, Purwakarta, Rabu (18/3/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengenai jadwal penerapan rekayasa lalu lintas one way nasional di masa mudik Lebaran 2026.

Sistem one way nasional mulai dari KM 70 Cikampek sampai dengan KM 414 Kalikangkung pada hari ini Rabu 18 Maret 2026.

Jam berapa one way nasional arus mudik Lebaran 2026 hari ini akan dimulai?

Irjen Agus mengungkapkan, penerapan one way nasional dimulai pukul 12.00 WIB.

“Mungkin langsung dipimpin oleh Pak Menteri Perhubungan (Menhub) juga, akan dilakukan flag off one way nasional arus mudik yang dilaksanakan pukul 12.00 WIB,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek, Jawa Barat, Selasa (17/3) malam.

Adapun pada Selasa (17/3), ia mengatakan bahwa Korlantas telah menerapkan one way sepenggal tahap pertama di jalur one way nasional pada KM 70 sampai dengan KM 263 pada pukul 15.00 WIB.

“Mendasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub, dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada pukul 12.00 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu, kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKB (surat keputusan bersama),” katanya.

Selain itu, Korlantas juga memberlakukan rekayasa contraflow di jalan tol KM 55 hingga KM 70 untuk mengatur arus lalu lintas yang menuju ke tol Trans Jawa.

